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Yatırımcılar, Borlease'nin halka arzında kaç lot sunulacağı, hangi bankalarda işlem göreceği ve hisse fiyatı gibi önemli konular hakkında bilgi arayışındalar. İşte Borlease'in halka arzı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

BORLEASE OTOMOTİV NE İŞ YAPAR ?

Borlease Otomotiv, 2013 yılında kurulan bir şirkettir ve ana faaliyet alanı, uzun vadeli operasyonel filo kiralama hizmeti sağlamak ve kısa dönem araç kiralama hizmetleri sunmakla birlikte sahibi olduğu araçlarla ve üçüncü kişi ve kurumlardan temin ettiği araçlarla ilgilidir. Ayrıca şirket, filo yönetimi, araç bakımı, tamir hizmetleri, özmal araç yönetimi ve yakıt yönetimi gibi ek hizmetler de sunmaktadır.

Borlease Otomotiv, uzun vadeli operasyonel kiralama hizmetini kendi markası altında sunarken, günlük ve kısa vadeli araç kiralama hizmetini "Sixt Rent a Car" markasının Türkiye temsilcisi olan bağlı ortaklığı Arti Seyahat aracılığıyla sunmaktadır. Bu strateji, şirketin sektörde rekabetçi bir konum elde etmesine ve uzun vadeli ile kısa vadeli kiralama faaliyetleri arasında güçlü bir denge oluşturmasına yardımcı olmaktadır.

BORLEASE OTOMOTİV HALKA ARZ BİLGİLERİ

Borlease Otomotiv hissesi, halka arz edileceği fiyatla 25,29 TL'den sunulacak.

Halka arz tarihi 11-12-13 Ekim olarak belirlendi ve talep toplama süresi 3 gün sürdü.

Şirketin Borsa kodu "BORLS" olarak belirlendi.

Borlease Otomotiv halka arzının büyüklüğü 1,3 milyar TL olarak açıklandı.

Halka arz açıklık oranı yüzde 32,04'tür ve toplamda 47 milyon adet hisse dağıtılacaktır.

Borlease Otomotiv, katılım endeksine uygun bir yatırım fırsatı sunmaktadır. Halka arzın dağıtım şekli onaylı izahname yayınlandıktan sonra açıklanacaktır.

BORLEASE OTOMOTİV KİMİN?

Borlease Otomotiv'in %100 hissesi Bor Holding'e aittir. Şirket, finansal gücünü göstermektedir:

2022 FİNANSAL BİLGİLERİ:

Hasılat: 1,7 Milyar TL

Brüt Kâr: 491,3 Milyon TL

2021 Finansal Bilgileri:

Hasılat: 1,2 Milyar TL

Brüt Kâr: 407,7 Milyon TL

2020 Finansal Bilgileri:

Hasılat: 681,5 Milyon TL

Brüt Kâr: 235,1 Milyon TL

Şirketin hasılatının önemli bir kısmı ikinci el araç satışlarından gelmektedir, 2020'de %34,1, 2021'de %55,2 ve 2022'de %55,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, COVID-19 pandemisi ve döviz kurlarındaki artışın yol açtığı arz-talep dengesizliği ve fiyat artışlarının bir sonucudur.

Ayrıca, satış maliyetleri 2020'de 446.396.596 TL, 2021'de %98,3 artışla 885.003.965 TL ve 2022'de %46,7 artışla 1.297.991.658 TL olarak gerçekleşti.

Borlease Otomotiv, otomotiv kiralama sektöründe güçlü bir oyuncu olarak faaliyet göstermektedir ve yatırımcılara çekici bir fırsat sunmaktadır.