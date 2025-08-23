Yeni düzenleme ile alacaklıların sürece katılımı artacak, komiserlerin yetkileri genişletilecek ve kötüye kullanımın önüne geçilecek.

Ekonomik sıkıntı yaşayan firmaların borçlarını belirli bir plan çerçevesinde ödemesine imkan tanıyan konkordato sistemi, yeni tasarıyla daha işlevsel bir borç yapılandırma mekanizmasına dönüşüyor. Avukat Ege Demiralp, düzenlemenin konkordatoyu “zaman kazanma aracından çıkarıp gerçek bir yeniden yapılandırma mekanizmasına dönüştürmeyi” hedeflediğini söyledi.

Alacaklılar Süreçte Aktif Olacak

Yeni düzenlemenin ana odağı, alacaklıların korunması. Av. Demiralp’e göre, bundan böyle alacaklılar konkordato sürecinde daha fazla söz hakkına sahip olacak. Bu sayede hem borçlu şirketin ticari faaliyetlerinin devamı hem de alacaklıların hak kayıplarının önlenmesi sağlanacak.

Komiserlerin Denetimi De Güçlendiriliyor

Taslak ile konkordato komiserlerinin yetki alanı genişletiliyor. Mali tablolar artık daha sık incelenecek, komiserler de mali açıdan denetlenecek. Görev ihmali veya tarafsızlığı zedeleyen davranışlarda bulunan komiserler için daha ağır yaptırımlar geliyor.

Kötüye Kullanım Engellenecek

Yeni düzenleme, borçluların malvarlığını kötüye kullanmasını önlemeye yönelik güçlü denetim araçları içeriyor. Demiralp, “Bu sayede konkordato artık sadece zaman kazandıran bir yöntem olmaktan çıkacak, şeffaf ve güvenilir bir yeniden yapılandırma süreci haline gelecek” dedi.

İcra ve İflas Kanunu’nda Büyük Değişiklik

Prof. Dr. Selçuk Öztek başkanlığındaki Bilim Kurulu tarafından hazırlanan taslak, İcra ve İflas Kanunu’nda da kapsamlı değişiklikler öngörüyor. Bu adım, Yargı Reformu Stratejisi kapsamında konkordato sürecinin daha etkin ve güvenilir hale getirilmesini amaçlıyor.