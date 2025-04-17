Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ortak yürüttüğü yeni düzenleme, özellikle küçük esnaf, Bağ-Kur’lular ve SGK prim borcu olan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunacak. Yasal düzenlemenin önümüzdeki aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

BORÇ YÜKÜ ALTINDAKİ MİLYONLARA RAHAT NEFES

Ekonomik dalgalanmaların etkisiyle borçlarını ödemekte zorlanan milyonlarca vatandaş için umut ışığı olan yapılandırma düzenlemesi, özellikle tahsilatı zorlaşan kamu alacaklarına odaklanacak. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve SGK prim borçlarını kapsaması beklenen af düzenlemesiyle birlikte gecikme faizleri ve cezaların silinmesi, ana borçların ise uzun vadeli taksitlere bölünmesi planlanıyor.

YOZGAT’TA ESNAF DÜZENLEMEYİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Yozgat’ta faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler, esnaf ve Bağ-Kur’a kayıtlı vatandaşlar da bu düzenlemeden büyük beklenti içerisinde.

Yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle ödeme güçlüğü çeken birçok Yozgatlı esnaf, yapılacak yeni yapılandırmanın kendilerine finansal anlamda büyük bir rahatlama sağlayacağını dile getiriyor.

BU KEZ KAPSAM DAHA DAR, SEÇİCİLİK ÖN PLANDA

Yetkililerden alınan bilgilere göre, yapılacak af düzenlemesi önceki vergi aflarına göre daha dar kapsamlı olacak. Ancak seçici bir anlayışla, tahsil edilmesi güçleşen ve uzun süredir ödenmeyen borçlara odaklanılacak. Bu doğrultuda, uzun vadede tahsil imkânı azalan borçların yapılandırılarak kamuya gelir sağlanması amaçlanıyor.

Özellikle Bağ-Kur prim borçluları, küçük işletme sahipleri, serbest meslek mensupları ve belediyelere olan bireysel borçlar, düzenlemeden yararlanacak başlıca borç grupları arasında yer alıyor. Ayrıca düzenlemenin, emeklilik için prim günü eksiği olan vatandaşlara da yeniden yapılandırma fırsatı sunması bekleniyor.

FAİZLER SİLİNECEK, TAKSİT KOLAYLIĞI SAĞLANACAK

Yapılandırma düzenlemesi kapsamında, gecikme faizleri ve vergi cezalarının tamamen silinmesi; anapara borçlarının ise 18 ila 36 aya kadar varan vadelerle taksitlendirilmesi üzerinde duruluyor. Böylece hem borçların ödenebilir hale getirilmesi hem de mükelleflerin sicillerinin temizlenmesi hedefleniyor.

YASA TASARISI MECLİS GÜNDEMİNE GELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda hazırlanan yasa taslağının kısa süre içinde tamamlanarak Meclis gündemine taşınması bekleniyor. Resmi tarih henüz açıklanmamakla birlikte, düzenlemenin yaz aylarında yasalaşarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde, vatandaşların vergi dairelerine ya da SGK il müdürlüklerine başvurarak yapılandırmadan faydalanmaları gerekecek. Başvuru sürecine ilişkin detayların ise kanunun yayımlanmasının ardından kamuoyuna duyurulması planlanıyor.