Akdağmadeni belediyesi tarafından belediyeye ait olan borçların yapılandırma süresi uzatıldı.

Belediyeye ait birikmiş su borçları, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan- reklam vergisi, kira borçları, cezalar ve harçlar ile kanun kapsamındaki borçların yapılandırma işleminde ki 31 Mayıs'a kadar olan süre uzatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre yapılandırma işlemlerinin 30 Haziran'a kadar devam edeceği bildirildi.

Akdağmadeni Belediyesi sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda; “ Borç yapılandırma süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Belediyemize olan; birikmiş su borçları, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan- reklam vergisi, kira borçları, cezalar ve harçlar, 7440 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması kanunu kapsamında belediyemize olan borçlarınızı yapılandırma fırsatı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Yapılandırma fırsatını kaçırmayın” ifadeleri kullanıldı. Yasin Nazım Kayhan