Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, gecikmiş kredi kartı, kredi ve KMH (Destek Hesap) borçları için getirilen yapılandırma tavsiyesinde son gün geldi. Merkez Bankası’nın belirlediği yüzde 3,11 faiz oranı üzerinden 48 aya kadar vade imkânı sağlanıyor. Peki, 48 ay vadede ödeme tutarları ne kadar olacak?

BDDK, Merkez Bankası’nın belirlediği azami yüzde 3,11 faiz oranıyla 48 ay vadeli borç yapılandırmasına yönelik kapsamı genişletilmiş yeni düzenlemesini duyurmuştu. Temmuz ayında yürürlüğe giren karara göre, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları 48 ay vade ile yeniden yapılandırılabilecek.

Son Başvuru Bugün!

Karar, yalnızca asgari tutarı ödenmeyenleri değil, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kartları da kapsıyor. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin bugün içinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Düzenleme, 10 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla gecikmiş ödemesi bulunan kredi, kredi kartı ve KMH sahiplerini kapsıyor. Ancak, düzenlemenin yayımlandığı tarihten sonra oluşan gecikmeler bu kapsamda değerlendirilmiyor.

Merkez Bankası tarafından belirlenen azami yapılandırma faizi yüzde 3,11 olurken, bu orana KKDF ve BSMV gibi vergiler eklendiğinde kredinin aylık toplam maliyeti yüzde 4,043’e yükseliyor.

Örnek Ödeme Planı İse Şöyle:

50 bin, 100 bin ve 200 bin liralık borçlar için belirlenen yapılandırma tutarları açıklanan oranlar üzerinden hesaplanıyor.