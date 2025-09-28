Türkiye’de borçlu sayısı gün geçtikçe hızla artmaya devam ediyor. ING tarafından yapılan araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 51’i bir kurum ya da kişiye borcu olduğunu dile getirdi.

Borçların dağılımında yüzde 46 ile kredi kartları ilk sırada yer alırken, yüzde 40’ı ise banka kredilerinden kaynaklanıyor. Kalan borçların diğer finans kuruluşlarına olduğu aktarıldı.

Araştırmaya katılanların yüzde 67’si yeterli gelir elde edemediği için para biriktiremediğini söyledi. Tasarruf yapmanın önündeki en büyük engeller arasında düşük maaş, yüksek kira, işsizlik, artan faturalar ve gıda zamları gösterildi.

Gelir Gideri Karşılamıyor

Katılımcıların yüzde 40’ı eline geçen paranın kendisine yetmediğine dikkat çekerken, yüzde 25’i iş bulamadığını, yüzde 24’ü ise yüksek faturaların bütçeyi zorladığını ifade etti.

Vatandaşlar Daha Az Harcıyor

Araştırma, vatandaşların harcamalarını kısmak zorunda kaldığını da ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 55’i sadece zorunlu ihtiyaçlarını alabildiğini, yüzde 56’sı indirim kampanyalarını beklediğini belirtti. Yüzde 54 ise maddi sıkıntılar nedeniyle sosyal hayatını ertelediğini söyledi.