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2016 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli iken bölücü terör örgütü tarafından yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Mustafa Kemal Devrilmez için şehadetinin seneyi devriyesinde Mevlit-i Şerif düzenlendi.

İlçe caminde düzenlenen Mevlit-i Şerif programına katılım sağlayan Kaymakam Ahmet Nuri Demir daha sonra şehit Mustafa Kemal Devrilmez’in kabrini ziyaret etti.

Şehidin yakınları, akrabaları ve vatandaşların katıldığı Mevlit-i Şerifte Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından şehidin ruhuna Fatihalar okundu.