Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zammı beklerken Ankara kulislerine düşen son iddia ses getirdi.

Ankara kulislerinde dolaşan son iddia, milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek türden. AK Parti kurmaylarının 10 bin TL olan en düşük emekli maaşını artırmak için harekete geçtiği ve hazırlanacak raporun hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı belirtiliyor.

31 Mart seçimleri sonrası emekli maaşlarına yapılacak zammın gündemde kalması, hükümetin son dönemde zamma kapıları kapatmasına rağmen Ankara kulislerine düşen yeni iddia ile yeniden alevlendi.

AK Parti'nin ekonomi kurmaylarının en düşük emekli maaşını artırmak için başlattığı çalışma, emeklilerin beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine geçtiğimiz dönemde yapılan yüzde 24.73'lük zam, 10 bin TL'nin altında maaş alan emeklilere yansımamış ve bu durum, milyonlarca emeklinin hoşnutsuzluğuna neden olmuştu. AK Parti'nin bu duruma çözüm getirecek adımı, emekliler tarafından merakla bekleniyor.

AK Parti'nin önerisi, şu anda 3 milyon kişinin aldığı 10 bin TL'lik en düşük emekli maaşını 12 bin TL seviyesine çıkarmak.

Enflasyon farkının belirlenmesiyle birlikte, kök maaş üzerinden yapılan zam oranının en düşük maaşlara yansımadığı gerekçesiyle bu adım atılıyor.

AK Parti kurmayları, konuyla ilgili hazırladıkları raporu hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak.

İlgili bakanlıklardan da en düşük emekli maaşıyla ilgili mali raporları isteyen kurmayların raporunu inceleyecek olan Erdoğan'ın onay vermesi halinde, çalışma hızla Meclis gündemine taşınacak ve Temmuz ayı içinde Meclis'te kabul edilecek.

Eğer bu yeni düzenleme de onay alırsa, 2024 yılı içinde en düşük emekli maaşı alanlara ikinci kez iyileştirme yapılmış olacak. Bu hamle, milyonlarca emeklinin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.