Avrupa'nın dev kulüplerinden birinin, EURO 2024 sonrası Yozgatlı Mert Müldür'e resmi teklif yapabileceği iddia edildi. İşte detaylar...

FENERBAHÇE'DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi ve yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazandı. Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hem iç hem de dış transferlerde ilk hamlelerini gerçekleştirdi.

İLK TRANSFER HAMLELERİ

Kanarya, 2024/25 sezonu öncesi ilk transferini sol bek pozisyonuna yaptı. Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Ayrıca, sözleşmesi sona eren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile de yeni bir anlaşma sağlandı ve tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık mukavele yapıldı.

YOZGATLI MERT MÜLDÜR İÇİN SICAK GELİŞMELER

Fenerbahçe'nin kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenirken, babası Yozgatlı Mert Müldür ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Takvim'in haberine göre, Fransız ekibi Lyon, Mert Müldür'ün Gürcistan maçındaki performansını çok beğendi ve oyuncuyu yakından takip ediyor. Lyon'un, turnuva sonunda resmi bir teklif yapabileceği de gelen haberler arasında.

Mert Müldür, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maçta süre alarak 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 25 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri ise 4.2 milyon Euro olarak belirtiliyor.

MERT MÜLDÜR'ÜN KARİYERİNDEKİ YÜKSELİŞ

Mert Müldür, genç yaşına rağmen sahada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla sergilediği etkileyici oyun, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da büyük ilgi gördü. Özellikle Lyon gibi büyük bir kulübün radarına girmesi, Mert'in kariyerindeki yükselişi gözler önüne seriyor.

FENERBAHÇE'NİN GELECEK PLANLARI

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Mourinho'nun liderliğinde yapılan transferler ve kadroda yapılan değişiklikler, sarı-lacivertlilerin yeni sezonda şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek için attığı önemli adımlardan sadece birkaçı. Mert Müldür'ün olası transferi de kulübün gelecekteki planlarında önemli bir yer tutuyor.

Sonuç olarak, Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Mert Müldür'ün durumu da yakından takip ediliyor. EURO 2024 sonrası yaşanabilecek gelişmeler, hem oyuncunun kariyeri hem de Fenerbahçe'nin transfer stratejisi açısından büyük önem taşıyor.