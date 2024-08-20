Bolu İl Özel İdaresi, işçi personel alımı için duyuru yaptı. Kurum, Bolu Özel İdare Turizm Madencilik İnşaat Orman Ürünleri Tic. ve San. A.Ş. bünyesinde toplamda 17 işçi alımı gerçekleştirecek.

Alım yapılacak pozisyonlar ve sayı şu şekilde:

1 Aşçı

3 Bina ve Mal Bakıcısı (Bekçi)

4 SRC5 Belgeli Ağır Kamyon Şoförü

3 Ağır Kamyon Şoförü

1 Otomotiv Elektrikçisi

4 Otomotiv Bakımcısı (Oto Mekanikeri)

1 Konkasör (Kırma Eleme Tesis) Operatörü

Başvurular, 20 Ağustos 2024 tarihi mesai bitimine kadar Bolu İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen yapılmalıdır. Başvuru formu ve gerekli belgeler hakkında ayrıntılı bilgilere Bolu İl Özel İdaresi'nin internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşılabilir.