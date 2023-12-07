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Türkiye'nin gündemine oturan asgari ücret zammı konusuyla birlikte, bölgesel asgari ücret belirleme önerisi tekrar tartışma konusu oldu. Yozgat'ta asgari ücretin uygun seviyede belirlenmesi amacıyla yapılan KOSAM tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, Yozgat için önerilen asgari ücret miktarı ortaya çıktı.

Ülkede çalışanların yaklaşık %65'i asgari ücretle istihdam ediliyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca çalışan asgari ücret zammını merakla beklemeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11 Aralık'ta yapacağı ilk toplantıyla yeni yıl için geçerli olacak maaşı belirleyecek. Bu kritik toplantı öncesinde, bölgesel asgari ücret önerisi yeniden gündeme geldi.

Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM), gelişmiş ülkelerde yaygın olarak uygulanan bölgesel ve sektörel asgari ücret sistemini inceledi. KOSAM'ın kamuoyuyla paylaştığı araştırma sonuçları, Türkiye'nin farklı bölgelerinde asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini ortaya koydu.

Gelişmiş ülkelerde yaygın şekilde uygulanan bölgesel asgari ücret sistemiyle ilgili araştırma yapan Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM), sonuçları kamuoyuyla paylaştı. Böylece Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde asgari ücretin kaç lira olması gerektiği belli oldu.

KOSAM'ın raporuna göre, Yozgat'ta asgari ücretin uygun seviyede belirlenmesi gerekiyor. Bu kapsamda yapılan araştırmaya göre, Yozgat'taki önerilen asgari ücret miktarı dikkat çekiyor. Asgari ücretin bölgesel olarak belirlenmesi, ülkedeki ekonomik eşitsizliklere daha etkili bir çözüm sunma potansiyeline sahip.

KOSAM'ın raporunda, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde asgari ücretin kaç lira olması gerektiği belli oldu. Peki, KOSAM'ın raporuna göre, Yozgat’ta asgari ücret kaç lira olmalı? İşte araştırmaya göre Yozgat’taki asgari ücret rakamı:

YOZGAT’TA ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLMALI?

Araştırmaya göre 5. bölgede yer alan Yozgat’ta asgari ücret için 12 bin 542 TL ile 14 bin 838 TL rakamları ön plana çıktı.

İşte KOSAM'ın araştırmasına göre bölgesel asgari ücret haritası: