Kulüplerin memnun olmadığı terfi statüsü, 2024-2025 sezonunda iki farklı sistem altında uygulanacak. Bu durum bu sezon BAL’a yükselen Sorgun Belediyespor’u yakından ilgilendiriyor.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez’in öncülüğünde Erzurum’da yapılan 45’inci Başkanlar Kurulu toplantısında ele alınan Bölgesel Amatör Lig (BAL)'da, özellikle terfi statüsü üzerinde duruldu.

Şampiyon olan takımları direkt TFF 3. Lige çıkaran statüden pek memnun olmayan kulüplerin yoğun itirazı dikkate alınarak yeniden gözden geçirilen terfi statüsü hakkında üyelere tek tek düşünceleri soruldu. Bunun neticesinde, şampiyonların direkt TFF 3. Lige çıkması durumunda 2, 3, 4 ve 5’inci sıradaki takımlara Play-Off hakkı tanınması öne çıkan ana madde oldu.

Bu maddeye alternatif olarak şampiyonların direkt TFF 3. Lige çıkması ve sadece ikinci sıradaki takımlara Play-Off hakkı tanınması var.

Tıpkı profesyonel futbol liglerinde olduğu gibi Bölgesel Amatör Lig’de de uygulanması düşünülen Play-Off sistemiyle birlikte takımlar arasındaki rekabet ortamı artırılıp ligden erken kopmaların önüne geçilecek.

Bir üst lige terfiye ilişkin statünün yanı sıra yaş kontentajının da değişme ihtimali çok yüksek. Yaşı büyük ve genç futbolcu kotasında değişiklik yapmaya hazırlanan Kurul, yeniden düzenlemeyle birlikte kulüplerin işini kolaylaştıracak.

Toplantıda, kulüplerin ekonomik gelirlerini artıracak iddia projesi de gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliğinde uygulanacak bu proje doğrultusunda, Bölgesel Amatör Lig takımları sezon içinde bir ya da iki defa iddia bülteninde yer bulacak. Bu doğrultuda kulüplere, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından belli bir miktar para desteği sağlanacak.