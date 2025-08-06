Bölge Müdürü Bayıcı’ya, ziyaretinde Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Birkan Kayaalp, Çayıralan Orman İşletme Müdürü Onur Kaya ve teknik personel eşlik etti.

Çayıralan’da Incelemelerde Bulundu7

İnceleme gezisi kapsamında, yangın gözetleme kuleleri ile yapımı süren yeni orman yolları ve sanat yapılarında denetimlerde bulunan Bayıcı, bölgede devam eden ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Çayıralan’da Incelemelerde Bulundu6

Bayıcı, özellikle yeni yapılan yolların ve gözetleme kulelerinin olası yangınlara müdahale süresini önemli ölçüde kısaltacağını vurgulayarak, “Her bir yol, her bir kule ormanlarımızın güvenliği için stratejik bir adımdır” ifadelerini kullandı.

Çayıralan’da Incelemelerde Bulundu5

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Yangın sezonu dolayısıyla Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında bulunan Danışık Yangın Gözetleme Kulesi’ni de ziyaret eden Bayıcı, kulede görev yapan personelle görüştü.

Çayıralan’da Incelemelerde Bulundu4

Orman yangınlarına karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması gerektiğine dikkati çeken Bayıcı, yapılan yatırımların hayati önem taşıdığını belirterek, “Sizin de yangın konusunda daha dikkatli olmanız gerekmektedir” uyarısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi