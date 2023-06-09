Kırşehir'de 13 şehirden 145 sporcunun katılımıyla "Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası"nın bölge finalleri yapıldı.

Kent Park'ta düzenlenen bölge finallerinde kız ve erkek takımları 3 gün boyunca ter döktü. Kırşehir'in yanı sıra, Eskişehir, Ankara, Konya, Sivas, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Çankırı, Kırıkkale, Kayseri, Yozgat ve Karaman'dan sporcular finallerde yarıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, 12 kız ve 12 erkek takımının mücadele ettiği finallerin büyük heyecana sahne olduğunu söyledi.

Dereceye giren takımların Türkiye şampiyonasına katılacağını belirten Şahin, "Bu tip turnuvalarla gençler sosyalleşiyor. Yeni '12 dev adamlar' bu turnuvalardan çıkacak." dedi.

Bölge finallerinin ardından erkeklerde Aksaray, kızlarda ise Eskişehir bölge birincisi olarak Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı. AA