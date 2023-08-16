Düzenlenen yarışmaya Ankara, Çankırı, Yozgat, Kayseri, Konya, Nevşehir, Aksaray, Eskişehir, Niğde, Kırıkkale, Bolu, Kırşehir ve Sivas müftülüklerinin il birincileri katıldı.

Bu kapsamda hafızlık eğitimi verilen Kur’an kurslarında okuyan öğrenciler arasında “Kur’an-ı Kerimi Yüzünden Güzel Okuma” yarışmasının İç Anadolu bölge finali Sivas’ta düzenlendi.

İl Müftülüğünün ev sahipliğinde erkek ve kız öğrenciler olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen organizasyonda kız öğrenciler arasında yapılan yarışma Sivas İl Müftülüğü Hafız Mehmet Altuntaş Yatılı Kur'an Kursu Konferans Salonunda, erkek öğrencilerin yarışması ise Merkez Meydan Camisinde yapıldı.

Yarışmaların komisyon başkanlığını Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Salih Akyüz yaparken komisyon üyeliğini ise Sivas İl Müftü Yardımcıları Muttalip Karataş ile Azime Betül Demirel Yiğit, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Abdussamed Arslan ve Din Hizmetleri Uzmanı Emine Kılıçaslan yaptı.

Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde okumak için öğrenciler kıyasıya birbirleriyle yarıştı. Yarışma sonucunda kız öğrenciler kategorisinde Ankara’dan yarışmaya katılan Yenimahalle Merve Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu öğrencisi Buğlem Naz Tunç, erkek öğrenci kategorisinde ise Sivas İl Müftülüğü Hafız Mehmet Altuntaş Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu öğrencisi Bilal Hulusi Gülmez bölge birincisi olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Yarışma sonrası konuşan Komisyon Başkanı Akyüz; “Bugün burada Kur’an’ın lafzı ile kulaklarımız ve kalplerimiz nasiplendi. Yarışmaya katılan öğrencilerimizde az çok heyecan olmasına rağmen Kur'an-ı en güzel lafz da okumak için çaba gösterdiler. Yarışmaya katılan öğrencilerimize, hocalarına ve yarışmaya ev sahipliği yapan Sivas İl Müftülüğüne teşekkür ediyoruz ” dedi.

Programda konuşan İl Müftüsü Ahmet CelaleddinAltunkaya ise "Bu yarışmada birinci değil bir inci seçiyoruz. Bizler için tüm öğrenciler birincidir. Hepsini yarışmaya katılma cesaretlerinden dolayı tebrik ederim" dedi.

Etkinlik sonrası yarışmaya katılan tüm öğrencilere hediye takdim edildi. İHA