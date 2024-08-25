Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, 2 bin öğrenciye destek olan hayırsevere teşekkür ederek açıklamalarda bulundu.

Müdür Şimşek, Boğazlıyanlı iş adamı Çelikel Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Türkmen’in Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar aracılığıyla 2 bin çocuğa destek olduğunu söyledi.

Konu ile alakalı açıklama yapan Şimşek, “Boğazlıyanlı iş adamımız Çelikel Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bekir Türkmen, Türkmen ailesi ve şirketi adına Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar aracılığıyla ilçemizde ihtiyaç sahibi iki bin öğrencimize çanta ve çanta içinde kırtasiye malzemesi hediye ederek büyük takdir kazandılar. İlçemiz eğitimi adına bu büyük ve onurlu davranışlarından dolayı Türkmen ailesi adına Bekir Türkmen'e teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.