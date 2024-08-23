Yozgat il ve ilçelerinin 2023 yılı nüfus verileri açıklandı. Peki, Boğazlıyan'ın nüfusu kaç oldu?

Yozgat il ve ilçelerinin 2023 yılı nüfus verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Verilere göre, Boğazlıyan ilçesinin nüfusu 2023 yılında 35 bin 75 olarak kaydedildi.

TÜİK'in paylaştığı verilere göre, Boğazlıyan ilçesinin nüfusu son yıllarda inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. 2019 yılında 34 bin 269 olan ilçe nüfusu, 2020 yılında 34 bin 19'a geriledi. 2021 yılında ise bu rakam 33 bin 817 olarak kaydedildi. 2022 yılında nüfusta hafif bir artış yaşanarak 33 bin 892'ye ulaşıldı. 2023 yılına gelindiğinde ise Boğazlıyan ilçesi nüfusunda belirgin bir artış gözlemlenerek 35 bin 75 kişi oldu.

Yozgat ve ilçelerinin nüfus verileriyle ilgili daha fazla bilgi için TÜİK'in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.