Yozgat İl Genel Meclisi Temmuz Ayı Meclis Toplantısının dördüncü oturumu Meclis Başkanı Adnan Ünal başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis salonunda düzenlenen toplantıda 2 gündem maddesi görüşüldü.

İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI İLE İÇME SUYU DEPOLARININ GENEL DURUMLARINI ANLATTI

Gündemin birinci maddesinde, Boğazlıyan’a bağlı köylerde içme suyu şebeke hattı ile içme suyu depolarının genel durumları hakkında Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Rapor meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Komisyon Başkanı Ferhat Fidan tarafından okunan raporda, “Boğazlıyan ilçesine bağlı toplamda 22 köyün olduğu, ilçeye bağlı Abdilli köyü içme suyu deposunun olmadığı ve yeni içme suyu kuyusu vurulması, Dereçepni köyü içme suyu deposunun bakım ve onarımın yapılması, Özler köyünde bulunan 2 adet içme suyu deposunun bakım ve onarımı, Yapalak köyü içme suyu deposunun bakım ve onarımı, Yoğunhisar köyü İçme suyu deposunun bakım ve onarımının yapılması ile su deposuna takviye yapılması, Bahariye ve Başhoroz köylerine içme suyu kuyusu açılması, Esentepe köyü içme suyunun yetersiz olduğundan drenaj alanının temizlenmesi, Karakuyu köyü içme suyu deposunun bakım ve onarımı, Müftükışla köyü GES projesinde sorun olduğundan ilden ekip çağırıldığı, Yeşilhisar köyü içme suyu deposunun küçük geldiğinden ilave depo yapılması, Yenikışla köyü içme suyu kuyusu açılması, Yazıçepni köyünde yaz aylarında sular yetersiz kaldığından, GES projesi kapasitesinin yükseltilmesi, Oğulcak köyü içme suyu ilave depo yapılması, Belören köyü içme suyu 10-15 eve su çıkmadığından il merkezinden ekip getirilerek sorunun çözülmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yine ilçeye bağlı Devecipınar, Çalapverdi, Güveçli, Çakmak, Poyrazlı, Gövdecili ve Yazıkışla köyleri içme suyu depoları ile içme suyu şebekelerinde olumsuz bir durumun olmadığı gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

YALÇINKAYA’DAN HAYVAN VARLIĞI RAPORU

Gündemin ikinci maddesinde, Şefaatli’nin köylerinde bulunan tarım arazisinde hangi çeşit tarım ürünleri ve meyvelerin yetiştirildiği, ilçede bulunan büyük ve küçükbaş hayvan varlığının genel durumları hakkında Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Rapor üzerine bir açıklama yapan Komisyon Başkanı Abdullah Yalçınkaya, “Şefaatli ilçesinde toplam kültür arazi varlığının 707,51 hektar olduğu, bundan 125 bin 81 çayır ve mera, 581,70 tarım alanının bulunmaktadır. 2024 yılında tarım arazilerinde 207,19 da alanda şeker pancarı, 155,24 da alanda mercimek, 45 bin 381 nohut, 309 bin 647 alanda buğday, 58 bin 442 alanda arpa ekiminin yapıldığı, 121 bin 779 alanda nadasa bırakılmaktadır. 2024 yılı Şefaatli ilçesinde 4 bin 650 baş kültür ırkı, 3 bin 100 baş kültür melezi, 170 baş yerli 26 baş manda olmak üzere olmak üzere toplam 7 bin 946 büyükbaş hayvan, 23 bin 281 baş koyun ve 950 baş keçi olmak üzere toplam 23 bin 951 küçükbaş hayvan varlığının bulunduğu, küçük ve büyük baş hayvanlara gerekli olan aşılamaların yapıldığı ve yapılmaya devam ettiği, ayrıca 624 arı kovanı, 10 bin 635 yumurtacı tavuk, 3 bin 525 hindi, 945 ördek ve 9 bin 865 kaz olmak üzere 24 bin 970 kanatlı mevcudu bulunduğu komisyonumuzca tespit edildi” diye konuştu.