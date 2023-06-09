Okul sporları Yıldızlar Türkiye şampiyonası Ordu’da gerçekleştirildi. Konuya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan Taşdemirler Gençlik Taekwondo Spor Kulübü Taekwondo hocası Şerafettin Taşdemir; “Öğrencimiz Belinay Şakacı, Ordu da yapılan okul oyunları grup müsabakasında tüm rakiplerini birbirinden güzel maçlar çıkarıp eleyerek şampiyon olmuş, Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazanmıştı. Final müsabakasında da rakiplerini bir yenerek 29 kiloda Türkiye birinciliğini elde etti. Belinay kızımız, elde ettiği bu başarı ile hem kulübümüz hem de Boğazlıyan’ımızın gururu oldu. Kendisini yürekten kutluyorum.

BU BAŞARI HEPİMİZİN

Taşdemirler Gençlik Taekwondo Spor Kulübü Hocası Şerafettin Taşdemir; Başarı da emeği geçen başta kızımız Belinay Şakacı olmak üzere, desteklerini esirgemeyen Boğazlıyan Belediye Başkanımız Gökhan Coşar başta olmak üzere tüm spor camiasına, eğitim camiasına, ailesine, kursiyelerlerimize, teşekkür ediyorum.

COŞAR ŞAMPİYONU AĞIRLADI

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar; Belinay Şakacı’nın büyük bir gurur yaşattığını söyledi. Sporcuyu tebrik eden Coşar, "Boğazlıyan’da ilimizi, ilçemizi en iyi şekilde temsil eden kızımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Boğazlıyan’da taekwondo branşının daha ileri seviyelere gelmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz tüm spor branşlarında ay-yıldızlı bayrağımızı başarıyla temsil eden sporcular yetişmesine katkılar sunmak, destek olmak " dedi.

Coşar; Okul Sporları 29 kiloda Yıldızlar Türkiye Tekvando şampiyonu olan, bizleri gururlandıran güzel kızımız Belinay Şakacı ve antrenörümüz Şerafettin Taşdemir'i yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. Haber Merkezi