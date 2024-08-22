Boğazlıyan ilçesinde sağlık hizmetinde kullanılacak binanın yapımında sona yaklaşıldı.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri yeni binasının yapımında sona yaklaşıldığını bildirdi.

Başkan Gökhan Coşar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yapımında sona yaklaşılan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri yeni binamız, tıbbi donanımı, modern ve kapsamlı sağlık hizmetleri ile Boğazlıyan'ın sağlık altyapısını daha da güçlendirecektir. Yeni yatırımlarla, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle ilçemizi hep bir adım daha yükseğe çıkartacağız” dedi.