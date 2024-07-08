Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Ulaşıma yönelik önemli ölçüde yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yolları daha güvenli ve konforlu hale getireceklerini söyledi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Coşar, “İlçemizin dört bir yanında bir yandan yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyor, bir yandan da yeni yollar açım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda da ulaşıma yönelik önemli ölçüde yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.