Boğazlıyan Belediyesi ekipleri, vatandaşların daha temiz ve düzenli bir ortamda vakit geçirebilmeleri için park alanlarında kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları yapıyor. Çalışmalar sırasında, çim biçme, ağaç budama, çiçek dikimi ve sulama gibi işlemler titizlikle yürütülürken, süpürme araçları ve süpürgelerle parklar pırıl pırıl yapılıyor. Boğazlıyan’ın her mahallesindeki parklarda kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler, vatandaşların nefes alabileceği sosyal alan olan parkları baştan sona yeniliyor.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda dinlenmeleri ve ailece vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla park ve bahçelerdeki çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Başkan Gökhan Coşar, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz bir çevrede vakit geçirebilmeleri için ekiplerimiz her gün çalışma gerçekleştiriyor. Gece gündüz gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, vatandaşlarımız için nefes alma yeri olan, ailece vakit geçirdiği park ve bahçelerimizi pırıl pırıl yapıyoruz. Bu alanların bakım ve temizliğine çok önem veriyoruz. Vatandaşlarımızdan da park ve bahçelerimizi daha temiz tutmalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

“DAHA YEŞİL BİR BOĞAZLIYAN İÇİN”

Daha yeşil ve yaşanabilir bir Boğazlıyan için çalıştıklarını belirten Coşar, "Amacımız, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın daha temiz, daha yeşil ve daha güvenli alanlarda vakit geçirebilmelerini sağlamak. Bu kapsamda parklarımızda yaptığımız çalışmalarla Boğazlıyan halkına nefes alacakları, spor yapacakları ve çocuklarını güvenle oynatabilecekleri modern alanlar sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımız devam edecek" dedi.

“AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ”

Park Bahçeler ve Temizlik İşleri ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada ilçedeki parklarda çocuk oyun parklarında onarım çalışmalarının hummalı bir şekilde yapıldığını ifade eden Coşar, “Parklarımızın çocuk ve yetişkinler için güvenli ve hijyenik mekanlar olması bizim için büyük önem taşıyor. Özellikle yaz aylarında, spor alanları ve çocuk oyun parklarında yoğun kullanım oluyor. Bu nedenle parklarımızın temizliğine ayrı bir önem veriyoruz. Bunun yanı sıra, çocuklarımızın daha güvenli oyuncaklarda eğlenceli vakit geçirebilmeleri için park mobilyalarının tamiratlarını, onarımlarını ve bakımlarını da ihmal etmiyoruz. Böylelikle, anne-babaların da gözleri arkada kalmıyor” ifadelerini kullandı.