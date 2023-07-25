Başkan Akay ve Kayseri Şeker Yöneticileri, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci, MHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Selahattin Demirlioğlu, Boğazlıyan Ticaret Borsası YKB Harun Halıcı, Köy ve Mahalle Muhtarları ile birlikte Boğazlıyan Meydanı’nda bölge çiftçileriyle bir araya geldiler.

Çiftçilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen programın ardından Başkan Akay ve Kayseri Şeker Yöneticileri, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ı makamında ziyaret ettiler. Haber Merkezi