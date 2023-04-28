Akıl ve Zeka Oyunları Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan turnuvaya, Boğazlıyan’da ilkokul ve ortaokul kategorisinde 7 okul (ilkokul ve Ortaokul) öğrencileri katıldı.

Şehit Lokman Darğın İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ilde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunlarında 1 birincilik ile 2 ikincilik elde ettiler.

Bulamı Oyununda Yozgat il birincisi Erol Efe Alkan. Pentago Oyununda Yozgat il ikincisi Hidayet Mert Öcalır ve Küre Oyununda Yozgat il ikincisi Süleyman Eroğlu derece elde etti.

İl birincisi olan Şehit Lokman Darğın İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Erol Efe Alkan Türkiye Şampiyonasında Boğazlıyan’ı temsil edecek.

Hidayet Mert Öcalır ile Süleyman Eroğlu'nun ödüllerini Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından verildi. İl birincisi olan Erol Efe Alkan'ın ödülünü ise Yozgat Gençlik Spor İl Müdürü Rasim Parlak tarafından verildi.

Yozgat'ta başarıyı artırma programı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini desteklediklerini ifade eden Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, kazanan öğrencilere başarılar diledi. Alpaslan Demir