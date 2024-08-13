Boğazlıyan Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ait yeni okul binası çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Geleceğin mimarı gençlerin, ülkenin aydınlık yarınları olarak görüyor, eğitimin kalitesini her geçen gün çok daha iyi noktalara taşımak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Başkan Coşar yaptığı açıklamada, “Bu kapsamda, inşaatı hızla yükselen Boğazlıyan Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemize ait yeni okul binamızda devam eden çalışmaları, projede gelinen noktayı yerinde inceledik. Kazandırdığımız projeler, hayata geçirdiğimiz ve planladığımız yatırımlar sayesinde ilçemizi her alanda parlayan bir yıldız olması için büyük bir gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.