Boğazlıyan’da Yerli Tohum Başarısı

Emekli ziraat teknisyeni Mehmet Coşar öncülüğünde faaliyet gösteren Coşarlar Tarım, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile imzaladığı anlaşma kapsamında geliştirdiği İmren makarnalık buğday tohumunun ülke genelinde satışına başladı.

Bu gelişme, yalnızca bir ticari başarı değil; yerli üretimin, bilginin ve emeğin zaferi olarak değerlendiriliyor.

Coşarlar Tarım Üretim Yetkilisi Mehmet Coşar, yılların emeğinin ülke genelinde karşılık bulmasından büyük gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi: “Yerli ve milli tohum üretmek bizim için bir sevdadır. Bu tohum Boğazlıyan toprağında doğdu ama artık Türkiye’nin dört bir yanında filizlenecek. Tarım Kredi ile yapılan bu anlaşmayla, İmren’e her çiftçi ulaşabilecek. Bu, ülkemiz tarımı adına büyük bir gurur.”

Coşarlar Tarım tarafından üretilen İmren makarnalık buğdayı, yalnızca yüksek verimiyle değil, kurak koşullara dayanıklılığıyla da öne çıkıyor.

“Toprağın dilini bilmek” anlayışıyla hareket eden Mehmet Coşar, çiftçilere doğru ekim, gübreleme ve sulama yöntemleri konusunda rehberlik ederek bilinçli tarımı yaygınlaştırıyor.

Coşar, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen İmren buğdayının Türkiye’de yalnızca Coşarlar Tarım tarafından üretim yetkisine sahip olduğunu vurguladı.

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin güçlü dağıtım ağıyla İmren buğdayı, Türkiye’nin dört bir yanındaki üreticilere ulaşacak.

Bu adım, yerli tohumun yeniden değer kazanmasının ve çiftçinin kendi toprağında bağımsız üretim yapabilmesinin simgesi olarak görülüyor.