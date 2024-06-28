Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçede devam eden 8 derslikli yeni anaokulu binasında incelemelerde bulundu.

Laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasında olduklarını belirten Başkan Coşar, “Yeni eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi planlanan okulumuzun ilçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Coşar, ziyarette yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yapımı ve çevre düzenleme çalışmaları son aşamaya gelen, çocuklarımızın eğitim ihtiyacına ve gelişimlerine büyük bir katkı sağlayacak olan 8 derslikli yeni anaokulu binamızda gelinen noktayı yerinde inceledik. Yeni eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi planlanan okulumuzun ilçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Her biri göz bebeğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin daha nitelikli bir eğitime ulaşmaları ve daha aydınlık yarınlara sahip olması için bütün imkanlarımızı seferber etme gayretinde olmaya devam edeceğiz.”