Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada, Boğazlıyan ilçesinde inşaatı tamamlanan İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezi’nin hizmete açıldığı belirtildi.

“Yozgat’a Hayırlı Olsun”

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Boğazlıyan ilçemizde yapımı tamamlanan İlçe Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ve 2 Aile Hekimliği Birimi bulunan (Aile Sağlığı Merkezi) Kompleksi vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Bu yeni sağlık merkezinin yiğitler şehri Yozgat'ımıza hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.

Açıklamanın devamın ise şu ifadelere yer verildi: “Bu ASM’nin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.”