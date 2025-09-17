Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanvekili Gökhan Güzar ve Yönetim Kurulu Üyesi Harun Halıcı, Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nda düzenlenen törenle kireç ocağını ateşleyerek yeni kampanya sezonunu başlattı.

Törende konuşan Kayseri Şeker yöneticileri Gökhan Güzar ve Harun Halıcı, “Ateşi yaktık, bereketin yolunu açtık! Boğazlıyan Şeker Fabrikamızda kireç ocağımızı yakarak yeni sezona başladık. Çiftçimizin toprağa düşürdüğü tohum, işçimizin alın teriyle şekere dönüşecek. Birlikte nice bereketli yıllara…” ifadelerini kullandı.

Kayseri Şeker’in sadece bir üretim tesisi olmadığını vurgulayan yöneticiler, fabrikanın bölge ekonomisinin can damarı olduğunu belirtti. Pancar üreticilerinin emeğiyle güçlenen fabrikanın, hem çiftçinin hem de işçinin ortak alın teriyle büyüdüğü kaydedildi.

Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nda yakılan ateş, yeni sezonun bereket ve umutla başlamasının simgesi olurken, yüzlerce çiftçi ve fabrika çalışanı için de heyecanın habercisi oldu.