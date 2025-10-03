Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, inşaatın tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlara daha iyi hizmet sunulacağı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, İçişleri Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.”

Yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında, personelin daha verimli çalışabilmesi için modern ofisler, vatandaşların işlemlerini kolayca yapabileceği hizmet alanları, toplantı salonları ve ihtiyaçlara göre düzenlenmiş sosyal alanların yer alması planlanıyor.

Boğazlıyan’da güvenlik hizmetlerinin kalitesini artıracak projeyle ilçeye uzun yıllar hizmet verecek kalıcı bir eser kazandırılacağı kaydedildi.