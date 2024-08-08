Yozgat’ta jandarma ekipleri tarafından yol kenarında bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.
Boğazlıyan’a bağlı Uzunlu Beldesinde kırsal alanda Jandarma ekipleri tarafından boş arazide yaralı halde şahin bulundu.
Yozgat Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timince Boğazlıyan Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Uzunlu beldesinde 07 Ağustos 2024 günü saat 17.30 sıralarında, devriye faaliyeti esnasında beldeye yakın kırsal alanda yaralı halde bulunan Şahin kontrolü ve tedavisi için Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi” ifadelerine yer verildi.
Muhabir: Hakan Demirbaş