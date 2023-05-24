Konu ile alakalı açıklamada bulunan ve emeği geçen herkese teşekkür eden Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Boğazlıyan ilçemize hayırlı olsun. İlimiz Boğazlıyan ilçesi 8 Derslikli İlkokulu yapım işi ihalesi yapılmış ve yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Yatırımın gerçekleşmesinde başta devlet ricalimiz olmak üzere emek veren ve katkı sunan herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

COŞAR MÜJDEYİ VERDİ

Yapımına en kısa sürede başlanılacağını söyleyen Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçe vatandaşını müjdeledi. Coşar, “8 derslikten oluşan yeni okul binasının yapım işi ihalesi yapılarak, yüklenici firma ile sözleşmesi imzalandı. En kısa sürede yapımına başlanılacak olan yeni okul binamızın öğretmenlerimize, öğrencilerimize, eğitim camiamıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan