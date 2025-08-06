Boğazlıyan ile Merkez ilçeleri arasında bulunan tarım arazilerinde çıkan veya çıkması muhtemel anız yangınlarına karşı kontrol ve devriye faaliyeti icra edildi.

Öte yandan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yer alan Topçu Göleti çevresinde, su ürünleri ile yaban hayatının korunmasına yönelik önleyici kolluk faaliyetleri yürütüldü.

Recepli köyü ile Çamlık Milli Tabiat Parkı arasında kalan ormanlık alanda da orman yangınlarına karşı kontrol gerçekleştiren ekipler, vatandaşlara da yangınlara karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirme yaptı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, çevrenin, doğanın ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.