Boğazlıyan Kaymakamı Aydın Yanık, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, onların sorunlarını ve taleplerini yerinde dinledi.

Kaymakam Aydın Yanık, ziyaretinde esnafla sohbet ederek, işleriyle ilgili yaşadıkları zorlukları, beklentilerini ve ilçenin ekonomik durumu hakkındaki görüşlerini öğrendi. Esnaf da bu samimi ortamda Kaymakam Yanık’a çekinmeden sorunlarını dile getirme fırsatı buldu.

Ziyaretlerinde esnafın yüzünü güldüren Yanık, onlara hayırlı, bereketli ve bol kazançlar dileyerek, destek olmaya devam edeceğini belirtti. Esnaf da Yanık’ın bu ilgisi ve ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam Yanık, bu ziyaretlerin sadece esnafla iletişimi güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda ilçe ekonomisinin nabzını tutmak ve sorunlara daha hızlı çözümler üretmek açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti. Yanık, “Esnaflarımızın sorunlarının yerinde tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, ilçenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacaktır” dedi.