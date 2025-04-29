Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Türkiye Zeka Oyunları Vakfı tarafından ülke genelinde düzenlenen “Oyuncu Beyinler Turnuvası”nda büyük bir başarıya imza atan Boğazlıyan Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey İlkokulu öğrencilerini tebrik etti.

Üç aşamadan oluşan turnuvada, öğrenciler zeka, mantık ve problem çözme becerilerini sergiledi. İlk eleme turunu başarıyla geçerek dikkatleri üzerine çeken 6 öğrencimiz, bu başarılarını ikinci tura taşıdı. İkinci turda ise Giray Demirtaş, gösterdiği üstün performansla rakiplerini geride bırakarak Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazandı.

Giray Demirtaş, 4 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak olan Türkiye Finalleri’nde Boğazlıyan’ı ve Yozgat’ı temsil edecek. Bu önemli başarı, ilçemiz adına büyük bir gurur kaynağı oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin azmi, disiplini ve yetenekleri sayesinde bu güzel başarıya ulaştık. Hepsini yürekten kutluyorum. Giray Demirtaş’a Türkiye Finalleri’nde başarılar diliyor, bu başarıda emeği geçen okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.