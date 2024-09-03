Şimşek, ilçedeki tüm eğitim kurumlarının yeni eğitim yılı için hazır olduğunu belirterek, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin eksiksiz bir şekilde başlayacağını söyledi.

Şimşek, “Bütün okullarımız eğitim ve öğretime tamamen hazır. Bu yıl eğitim hizmetlerimizin kalitesini artırarak, öğrencilerimize en iyi eğitimi sunmak için gerekli tüm hazırlıkları tamamladık” dedi.

“ÖĞRENCİ SAYISI 5 BİN 900”

İlçede eğitim görecek öğrenci sayısının 5 bin 900 olarak belirlendiğini aktaran Şimşek, öğretmen ve idareci kadrolarının da güçlü bir şekilde hazır olduğunu ifade etti.

Şimşek, “Bu yıl toplamda 410 öğretmenimiz ve 65 idarecimiz, öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere görev yapacak” şeklinde konuştu.

“34 OKUL EĞİTİM FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK”

Boğazlıyan’da eğitim veren okulları hakkında bilgi veren Şimşek, ilçede 15 ilkokul, 13 ortaokul ve 6 lisenin eğitim faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

Şimşek, okulların fiziki durumları, eğitim materyalleri ve personel kadrolarının eksiksiz olduğunu vurgulayarak, “Tüm okullarımız, öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere gerekli tüm düzenlemeleri yaptı” ifadelerini kullandı.

Hazırlık sürecinde yapılan çalışmalara da değinen Şimşek, okullarda yapılacak olan çeşitli yenilikler ve iyileştirmeler hakkında bilgi verdi. Eğitim ve öğretim yılı öncesinde yapılan bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarının yanı sıra, öğretmenlerin eğitimleri ve öğrencilere yönelik destek programları hakkında da detaylar paylaşıldı.

Mustafa Şimşek, eğitim yılı boyunca öğrenci başarısını artırmaya yönelik yürütülecek projeler ve etkinlikler hakkında da bilgi vererek, “Eğitim alanında hedeflerimize ulaşmak ve öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Velilerimizin ve öğrencilerimizin desteğiyle başarılı bir yıl geçireceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.