Boğazlıyan Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleşen protokol ile evlenmeyi planlayan gençler, engelli bireyler ve çocuklara yönelik sosyal desteklerin artırılması hedefleniyor.



Boğazlıyan Belediye Başkanlığı ve Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü iş birliği protokolüne imza attı. Protokol kapsamında genç çiftlere evlilik öncesi rehberlik ve maddi destek sağlanması, engelli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımının teşvik edilmesi ve çocuklara yönelik eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi planlanıyor.



Protokole göre 15 Eylül 2025- 31 Aralık 2026 tarihleri arasında ilçede yaşayan engelli, yaşlı, çocuk, kadın gibi dezavantajlı gruplara yönelik bir dizi çalışmalar yürütülecek. Evlenecek gençlere yönelik olarak nikah başvurusu yapan gençlerden nikah ücreti alınmayacak, nikah işlemleri gerçekleştirilen çiftler 1 yıl boyunca su ücretini yüzde 50 indirimli kullanacak ve çiftlere yönelik eğitimler verilecek.

Dezavantajlı gruplara yönelik olarak ise engelli bireyler ve aileleri belediyeye ait kafe ve çay bahçelerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek, belediye sinema salonunda çocuklar için film gösterimi düzenlenecek ve belediye yüzme havuzu çocuklara belli gün ve saatlerde ücretsiz hizmet verecek.



Programda konuşma yapan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal "Malumunuz 2025 yılı Cumhurbaşkanımızın ilanıyla ‘Aile Yılı’ ilan edildi. Bu kapsamda il müdürlüğümüz belediyelerle, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yaparak ailenin bütünlüğü, ailenin geleceğiyle ilgili birtakım projeler birtakım etkinlikler yapmaktadır. Bunlardan biri de belediye başkanımızın desteğiyle sosyal hizmet merkezimizin açmış olduğu ‘Engelsiz Cafe’ programıdır. Belediye başkanımıza desteğinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar "Biz Boğazlıyan’da yaşayan bütün hemşehrilerimizin bütün bireylerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Özel ihtiyaç sahibi çocuklarımızın her zaman yanında olacağımızı da buradan ifade etmek istiyorum. Katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk ise "Bugün burada olmak benim için çok keyifli bir şey. Biz toplum olarak dezavantajlı ya da engelli gruplar dediğimizde nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. Fiziksel durumlar ya da bizim dezavantajlı dediğimiz durumların toplum içinde yaşamak için nitelikli bir hayat sürmek için başka insanların hayatına katkı sağlamak için çok da engel oluşturduğunu sanmıyorum" şeklinde konuştu.

Engelsiz Cafe açılışında bir araya gelen il ve ilçe protokol üyeleri programın detaylarını değerlendirmenin yanı sıra katılımcılarla keyifli zaman geçirdi.