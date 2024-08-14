Hastanede yapılan tatbikat, hem deprem hem de yangın senaryolarını kapsayarak personelin ve sağlık tesisinin olası acil durumlara karşı ne kadar hazır olduğunu değerlendirmeyi amaçladı.

Hastane Başhekimi Dr. Hacı Deniz, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, hastanenin acil durumlara karşı duyarlılığını artırma ve olaylara müdahale becerisini test etme amacını taşıdığını vurguladı. Dr. Deniz, “Bu tatbikatı gerçekleştirme kararımız, deprem ve yangın gibi acil durumlar karşısında hazırlıklı olma ve olaylara etkin bir şekilde müdahale edebilme yeteneğimizi artırma amacını taşıyordu. Gerçekleştirdiğimiz tatbikat sonucunda, bu tür olaylarda neler yapabileceğimizi ve hazırlık seviyemizi görme fırsatını bulduk. Tatbikat oldukça başarılı geçti ve ekiplerimizin performansından memnun kaldık” dedi.

Tatbikatta, hastane personelinin acil durumlarda hızlı ve etkili bir şekilde hareket etme yetenekleri sınandı. Hemşireler, doktorlar ve destek personeli, tahliye prosedürleri, ilk yardım uygulamaları ve güvenlik önlemleri konusunda eğitim aldılar. Ayrıca, tatbikat sırasında hastaların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi ve acil durum ekiplerinin koordinasyon içinde çalışması da değerlendirildi.

Tatbikat, hastanenin acil durum planlarının ve ekipmanlarının etkinliğini test etmek amacıyla çeşitli senaryolar kullanılarak gerçekleştirildi. Yangın ve deprem anında hastanenin nasıl bir tepki vereceği, personelin rollerinin ne denli etkili olduğu ve olası aksaklıkların nasıl giderileceği konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

Hastane yönetimi, bu tür tatbikatların düzenli aralıklarla yapılmasının, acil durumlara karşı hazır olma kapasitesini artırmak için kritik olduğunu belirtti. Ayrıca, toplumun güvenliğini sağlamak adına sağlık hizmetlerinin etkinliğinin önemini vurgulayan Dr. Deniz, tatbikatların gelecekte de düzenli olarak gerçekleştirileceğini ve bu tür etkinliklerin tüm personelin bilgi ve becerilerini güncel tutmak açısından büyük bir katkı sağladığını ifade etti.