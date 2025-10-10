Boğazlıyan’da öğrencilere yönelik siber güvenlik eğitimi verildi.
Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ovakent Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik siber güvenlik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.
Eğitimde öğrencilere, güvenli internet kullanımı, oltalama (phishing) saldırılarına karşı alınabilecek önlemler, parola güvenliği ve siber zorbalıkla mücadele konularında bilgi verildi.
Dijital ortamda karşılaşılabilecek risklerin anlatıldığı etkinlikte, öğrencilere güvenli internet alışkanlıkları kazandırmak amaçlandı.
Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, benzer farkındalık çalışmalarının önümüzdeki dönemde de süreceğini ifade etti.