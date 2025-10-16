Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, Yenipazar Beldesi’ndeki ilkokul ve ortaokullarda okul servis araçları ile sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde servis araçlarının emniyet kemeri kullanımı, öğrencilerin inip binerken dikkat edilmesi gereken hususlar, araçlardaki “DUR” levhası ve “OKUL TAŞITI” yazısı ile genel trafik kurallarına uyum kontrol edildi.

Jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula gidip gelmelerini sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin düzenli olarak yapılacağını bildirdi.