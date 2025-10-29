Denetimlerde, servis araçlarının emniyet kemeri kullanımı, öğrencilerin inip binmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, araçların Dur levhası ve Okul Taşıtı yazısı ile genel trafik kurallarına uyum kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 78/1-A ve 31/1-A maddeleri kapsamında kurallara uymayan sürücülere toplam bin 986 lira idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin öğrencilerin güvenliği için aralıksız süreceğini belirterek, servis sürücülerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.