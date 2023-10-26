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Ayşe Faik Bulut 4-6 yaş Kur'an Kursuna giden Müftü Gülden minik öğrenciler ile sohbet etti. Daha sonra sırasıyla Musab Bin Umeyr Gençlik Merkezi ve Tarihi Yukarı Mahalle Camiine giderek Boğazlıyan İlçe Müftüsü Atıf Akşit'ten bilgi aldı.

Öğle namazı öncesinde Merkez Çarşı Camii'nde va’z-u nasihatte bulunan Müftü Gülden "Rehberimiz Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye" konusuyla sohbet etti. Çandır İlçe Müftüsü Cahid Erdoğan, Yenifakılı İlçe Müftüsü Recep Şimşek ve bu ilçelerde görev yapan vaizlerinde'in de katıldığı programda İl Müftüsü Ali Gülden namaz çıkışında cami cemaati ile bir süre sohbet etti.

İlçe programı sonrası Ovakent beldesine geçerek bir yıl önce eğitime başlayan Şeyhül Kurra Ahmet Şükrü Efendi Kur'an Kursu öğrencileri ile bir araya geldi. Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Kur'an Kursuna gelerek İl Müftüsü Ali Gülden ile görüşerek öğrencilerle sohbet etti.

İl Müftüsü Ali Gülden İlçede yürütülen din hizmetleri için İlçe Müftüsü Atıf Akşit'te teşekkür ederek Boğazlıyan'dan ayrıldı. (Yasin Nazım Kayhan)