29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırlanan etkinlikte, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri bir araya gelerek oyunlar oynadı, şiirler okudu, resimler çizdi ve keyifli bir yemek programında birlikte vakit geçirdi.

Katılımcılar, etkinlik boyunca hem eğlenceli hem de anlamlı anlar yaşarken, aileler programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yozgat'ta hizmet verileri değerlendirildi!
Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi, toplumun her kesimini kapsayan etkinliklerle aile bağlarını güçlendirmeyi ve sosyal farkındalığı artırmayı amaçlayan çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez yetkilileri, düzenli olarak gerçekleştirilen Engelsiz Kafe programlarıyla hem özel gereksinimli bireylerin hem de ailelerinin sosyal yaşamda daha aktif ve katılımcı olmalarını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Muhabir: Selma Şahin