Boğazlıyan Sulama Birliği, 2024 yılı su kullanım hizmet bedellerine ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Birlik, su kullanım hizmet bedellerinin son ödeme tarihinin 15 Ekim 2024 olduğunu açıkladı ve bu tarihe kadar ödemelerin yapılmasını önemle belirtti.

Yapılan açıklamada, şeker fabrikaları tarafından avanslarda herhangi bir kesinti yapılmadığı ifade edilerek, çiftçilere ödeme yapma konusunda uyarıda bulunuldu. Ödeme süresinin geçmesi durumunda yüzde 3,5 faiz oranı uygulanacağı bildirildi.

Ayrıca, erken ödeme indirim süresinin 7 Eylül 2024 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu. Bu tarihe kadar ödemelerini gerçekleştiren çiftçilere yüze 12,5 oranında erken ödeme indirimi sağlanacağı belirtilerek, çiftçilerin bu fırsattan yararlanmaları tavsiye edildi.

Boğazlıyan Sulama Birliği, çiftçilerin finansal planlamalarını göz önünde bulundurarak belirtilen tarihler arasında ödemelerini yapmalarını önemle vurguladı. Bu önlemlerle hem ödeme düzeninin sağlanması hem de çiftçilere tasarruf etme fırsatının sunulması hedefleniyor.