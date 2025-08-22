Okul Müdürü Hüseyin Coşkun öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, okulun fiziki şartları daha modern, ferah ve estetik bir hale getiriliyor.

Görev yaptığı her okulda olduğu gibi Yamaçlı’da da okul ortamını güzelleştirmeye devam eden Coşkun, öğrencilerin sadece ders değil, aidiyet duygusu kazanabilecekleri bir mekânda eğitim görmeleri için çaba harcıyor. Bahçeden sınıflara, kütüphaneden sosyal alanlara kadar yapılan düzenlemeler, veliler ve öğrencilerden büyük takdir topluyor.

Belediye iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda gönüllü ustalar ücretsiz hizmet veriyor, hayırsever gönüldaşlar da destek sağlıyor. Bu birliktelik sayesinde okul, eğitim yuvası olmanın ötesine geçerek sosyal ve kültürel bir merkez kimliği kazanıyor.

Okul Müdürü Hüseyin Coşkun yaptığı açıklamada, “Yapılacak daha çok işimiz var ama gücümüz şimdilik bunlara yetiyor. Gelin bu güzel eğitim yuvasına destek olarak öğretmen ve öğrencilerimizin daha güzel ortamlarda eğitim almalarına fırsat verelim. Sizleri de bir gün çay içmeye bekleriz. Daha ne olsun… Dostlara selam olsun, Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.