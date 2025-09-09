Boğazlıyan ilçesindeki Şehit Lokman Darğın İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini Fen Bilimleri dersinde bir sürpriz karşıladı. Öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmak ve onları farklı alanlarda keşfe teşvik etmek amacıyla özel bir çalışmaya imza atan Fen Bilimleri Öğretmeni Samet Cengiz, öğrencilerin derse karşı ilgilerini canlı tutmak ve okula olan bağlılıklarını güçlendirmek için okul bünyesinde modern ve ilham verici bir Fen Bilimleri Sınıfı tasarladı.

Hazırlanan sınıfta ana tema olarak ‘Astronomi ve Uzay’ seçildi. Böylece öğrencilerin yalnızca derslere değil aynı zamanda bilimsel merak ve araştırmaya yönelmeleri, hayal güçlerini geliştirmeleri ve geleceğe dair farklı bakış açıları kazanmaları amaçlandı. Sınıf, modern eğitim araçlarıyla donatılırken görsel düzenlemeler de öğrencilerin hayal dünyasını besleyecek şekilde tasarlandı.

Fen Bilimleri Öğretmeni Samet Cengiz, projenin ortaya çıkış süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bu sınıf sadece dört duvardan ibaret değildir. Biz, öğrencilerimizin hayal gücünü geliştirmeyi, onlara gökyüzünü ve evreni merak ettirmeyi, bilimin heyecanını yaşatmayı hedefledik. Sınıfımızın sloganı da bu düşünceden doğdu: ‘Bu sınıf sonsuzluğa açılan bir kapıdır, hayallerinin bu sınıf ile sınırlı kalmasına izin verme’.”

Samet Cengiz ayrıca, bu yılın öğrenciler için yalnızca bir başlangıç değil aynı zamanda büyük fırsatlar yılı olacağını da vurguladı.

Cengiz, öğrencilerin TEKNOFEST gibi uluslararası yarışmalara olan ilgilerini artırmayı hedeflediklerini, okul bünyesinde düzenlenecek Robolig yarışmalarıyla onların bilimsel ve teknolojik üretim becerilerini geliştirmeyi planladıklarını ifade etti. Bunun yanı sıra, 2 adet eğitim uçağı sayesinde, havacılık alanına ilgi duyan öğrencilerin boş zamanlarında uçuş eğitimleri alabileceklerini de belirtti. Cengiz, bu yeniliklerin, öğrencilerin hem bilimsel hem de teknolojik alanlarda donanım kazanmalarına önemli katkı sağlayacağı vurguladı.