Çandır İlçe Müftüsü Ali Demir, vekâleten yürüttüğü Boğazlıyan İlçe Müftülüğü görevi kapsamında törene düzenlenen icazet törenine katılım sağladı.

Sakarya Kültür Sanat Etkinliklerinde Yozgat standı kuruldu
Törende hafızlar için şu dualar edildi: “Yüce Rabbimizden niyazımız odur ki; hafızlarımızı Kur’an’ın nuruyla nurlandırsın, ömürlerini ilim ve takva ile bereketlendirsin, ailelerine ve ümmet-i Muhammed’e hayırlı hizmetlerde bulunmalarını nasip eylesin.”

Kur’an Kursu Müdürü İsmail Kütük ve tüm kurs hocalarına katkılarından dolayı teşekkür eden Müftü Demir, icazet alan hafızlara başarı dileklerinde bulundu.

Muhabir: Selma Şahin