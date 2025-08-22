Çandır İlçe Müftüsü Ali Demir, vekâleten yürüttüğü Boğazlıyan İlçe Müftülüğü görevi kapsamında törene düzenlenen icazet törenine katılım sağladı.

Törende hafızlar için şu dualar edildi: “Yüce Rabbimizden niyazımız odur ki; hafızlarımızı Kur’an’ın nuruyla nurlandırsın, ömürlerini ilim ve takva ile bereketlendirsin, ailelerine ve ümmet-i Muhammed’e hayırlı hizmetlerde bulunmalarını nasip eylesin.”

Kur’an Kursu Müdürü İsmail Kütük ve tüm kurs hocalarına katkılarından dolayı teşekkür eden Müftü Demir, icazet alan hafızlara başarı dileklerinde bulundu.