Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlık süreci, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar ve okulların ihtiyaçları ele alındı.

Toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, eğitimde birlik ve koordinasyonun önemine dikkat çekerek, okul yöneticilerinin gayret ve özverisinin öğrencilerin başarısına doğrudan katkı sağladığını vurguladı.

Şimşek, öğrencilere güvenli, huzurlu ve verimli bir eğitim ortamı sunmak için her okulun üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve alınan kararların değerlendirilmesiyle sona erdi.