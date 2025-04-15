Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey’in vefatının 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı.

Boğazlıyan Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey Fen Lisesi tarafından gerçekleştirilen programda, Şehit Kaymakam Kemal Bey’in vatan uğruna verdiği mücadelenin ve gösterdiği fedakârlığın önemi vurgulandı.

Programda konuşan Vali Özkan, Şehit Kemal Bey’in şahsında tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Fertler ölür, millet yaşar. İnşallah Türk Milleti ebediyete kadar yaşayacaktır. Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey’i ebediyete irtihalinin 106’ncı yıl dönümünde ve Şehitler Haftası vesilesiyle, tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.”