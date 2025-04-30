Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan’a bağlı Yenipazar beldesinde vatandaşlara çevre ve hayvan hakları konusunda bilgilendirme çalışması yaptı.

Gerçekleştirilen faaliyet kapsamında vatandaşlara, çevre ve hayvanlara yönelik suçların “HAYDİ” uygulaması üzerinden ihbar edilebileceği hatırlatıldı.

Ayrıca, çiftçilerin tarımda kullandıkları dron ve benzeri araçlarla çeşmelerden su temin ederken zirai ilaçların su kaynaklarına karışmasının insan ve hayvan sağlığı açısından risk oluşturabileceği vurgulanarak, bu araçların çeşme, dere kenarı ve doğal su kaynaklarında yıkanmaması gerektiği ifade edildi.

İlaçlama sonrası oluşan kimyasal atıkların doğaya gelişigüzel bırakılmasının yer altı su kaynaklarını kirletebileceğine dikkat çeken ekipler, bu atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf tesislerine teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, çevre bilincini artırmaya yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.